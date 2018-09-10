Масштабный пожар под Киевом: спасателям удалось избежать взрыва газовых баллонов

Сегодня, 16:57

Из огня вынесли семь баллонов с газом, а пылающее здание тушили несколько часов

Фото: ГСЧС Киевской области
Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Тарасовка на ул. Корчагина 10 сентября ночью загорелась хозяйственная постройка, в которой хранились газовые баллоны. Спасателей на место происшествия вызвали в 1:26, сообщает ГСЧС Киевской области.

На место выехали спасатели из Боярки, Вишневого и пгт. Чабаны. По прибытию они установили, что возгорание возникло в частной одноэтажной хозяйственной постройке.
"Начав тушение, пожарные обнаружили в здании газовые баллоны, которые вот-вот могли взорваться. Спасатели начали максимально быстро выносить баллоны в безопасное место", – рассказали в ГСЧС столичного региона.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Пожар был локализован в 3:08 и полностью потушен в 5:32. Благодаря оперативным действиям, спасателям удалось избежать взрыва семи газовых баллонов, находящихся в охваченной огнем постройке.

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Фото: ГСЧС Киевской области

Во время тушения привлекались пять единиц техники и 26 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщалось,в Киеве 6 сентября вечером произошел пожар в сауне в подвале двухэтажного здания на улице Семашко. Во время тушения спасатели эвакуировали восемь человек.

Также 6 сентября в Киеве обсуждали большой пожар возле "Эпицентра" на Большой Кольцевой дорогестолб дыма, который был виден над гипермаркетом, озадачил жителей города. Многие решили, что огонь вспыхнул в строительном супермаркете, либо в его складах, расположенных неподалеку. В итоге оказалось, что горел заброшенный сарай, расположенный в километре от гипермаркета. Огонь полностью уничтожил постройку.
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Источник:

"Сегодня"

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