Масштабная авария возле Киева: мотоцикл сгорел после столкновения с легковушкой

Сегодня, 12:48

Водитель байка сильно травмировался


Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

Фото: А.Ракитин

В воскресенье, 2 сентября, на Одесской трассе возле Киева произошло еще одно крупное ДТП с участием мотоциклиста.

По предварительным данным, около 16 часов молодой парень на байке двигался на большой скорости в сторону Одессы. За КПП, возле первого поворота села Гатне, он врезался в BMW, который решил развернуться через разрыв в отбойнике.

От удара мотоцикл понесло по дороге, он немного задел маршрутку и упал примерно в 150 метрах от места первого столкновения, после чего загорелся. Водитель мотоцикла сильно травмировал ногу. Пассажиры маршрутки в аварии, к счастью, не пострадали.

На месте ДТП работали спасатели Киевской области – ликвидировали возгорание мотоцикла и смывали с проезжей части топливо. С обстоятельствами происшествия разбираются правоохранители.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.                                                     

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах. 
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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