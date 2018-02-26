Масштабное ДТП в Киеве: фура раздавила "Газель" и водителя

В понедельник днем на Бориспольском шоссе в Дарницком районе Киева произошла смертельная авария, в результате которой один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. Как сообщают в полиции Киева, ДТП произошло около 12:10.

По предварительной информации, автомобиль "Газель" остановился у обочины дороги, чтобы сменить колесо, а в этот момент в него врезался грузовой автомобиль MAN.

"От полученный в результате аварии травм водитель "Газели" погиб на месте. Женщину-пассажира доставили в больницу. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 Уголовного Кодекса "Нарушение правил безопасности дорожного движения", – сообщили в ГУ НП Киева. Причины аварии правоохранители установят после проведения следственный действия и судебных экспертиз.

Очевидцы рассказывают, что столкновение было очень сильным. "Газель" смяло, а груз, который находился в машине, разлетелся по всей проезжей части. На трассе образовалась огромная пробка.

Пробка на шоссе. Скриншот с сайта google.com.ua/maps

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Большой Окружной дороге пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.

Также мы писали, что в Киеве в четверг на перекрестке улиц Центральной и Садовой в Дарницком районе около 21:00 правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 34-летний мужчина. Полицейские установили, что, двигаясь со стороны проспекта Бажана, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего наехал на дерево. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Ранее в Киеве на перекрестке проспекта Алишера Навои и бульвара Перова произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Renault и Skoda. В Renault сработали все подушки безопасности, но так как водитель был не пристегнут, она получил травмы и был госпитализирован. Водитель автомобиля Skoda вылетел через боковое окно, упал под бордюр и погиб от полученных травм.