Масштабный пожар в Киеве: появились новые подробности и фото

Сегодня, 19:33

Горят склады на территории в 800 квадратных метров, вынесли 15 кислородных баллонов


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Масштабный пожар в Киеве, о котором ранее сообщали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, произошел на территории складов по адресу Туполева 31. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Масштабный пожар в Киеве на Туполева, 31: горят склады, 800 квадратов. Вынесли 15 кислородных баллонов. На месте значительные силы ГСЧС", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одноэтажном здании. На месте работают несколько пожарных машин и десятки спасателей. Что именно хранилось на складе, пока не известно. От огня деформировалась стена помещения и вылетели окна. Также нет информации о пострадавших и погибших.

Напомним, 8 марта в Киеве вспыхнул пожар в бизнес-центре. По информации ГСЧС, ЧП произошло на ул. Большой Васильковской.

"В 29-этажном бизнес-центре в одном из офисных помещений на 23 этаже возникло возгорание. Пожар на площади 50 кв. м был локализован и ликвидирован. Во время тушения спасатели эвакуировали 10 человек из соседних помещений на 23 этаже", – сообщили тогда спасатели.
Киев, фото, пожар, ГСЧС
Источник:

"Сегодня"

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