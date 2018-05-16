Массовая драка в Киеве: на стройплощадке пострадали два десятка человек

В Дарницком районе столицы произошла массовая драка между активистами и охранниками стройки, в результате которой травмы различной тяжести получили 17 человек.

Инцидент возник сегодня, 16 мая, около 14:00 на улице Елизаветы Чавдар (Осокорки), сообщает Отдел коммуникации полиции Киева в Facebook.

Как выяснили правоохранители на месте происшествия, около 100 человек начали хулиганские действия на территории строительства. Между охранниками застройщика и активистами возникла потасовка, во время которой правонарушители бросали камни, подожгли помещение для охранников и повредили технику для выполнения строительных работ.

В результате конфликта травмы различной степени тяжести получили 17 человек, в том числе работник полиции, говорится в сообщении.

Следователи провели осмотр места происшествия и опрашивают свидетелей конфликта, а эксперты изымают вещественные доказательства.

Сведения о событии должным образом зарегистрировали. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по ст. 296 (хулиганство), ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, это уже не первая драка на Осокорках с протестом против строительства.

Так, в ноябре 2014-го люди хотели сквер, а застройщик — торговый центр. Поэтому жители выступили против строительства нового ТЦ. Застройщик уверял, что есть все разрешающие документы и что проект разрабатывался с учетом интересов людей. Несколько дней подряд люди собирались на скандальном участке возле станции метро "Осокорки" и протестовали. Первая акция закончилась поваленным забором, стычками с милицией и задержанием нескольких человек. Потом место стройки оградили снова, приехали рабочие и техника, и вечером люди снова вышли на акцию и повторно снесли забор, подпалив бытовку рабочих, но на этот раз милиции не было.

А 3 февраля 2018-го на Осокорках группа молодых людей и около 30 членов нацдружин попытались снести забор на строительстве электростанции.