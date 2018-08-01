Массовое отравление шаурмой: пострадали уже 37 человек

В Киеве количество пострадавших после употребления шаурмы увеличилось до 37 человек, сообщает "Корреспондент.net".

"Почти все они были госпитализированы с диагнозом "острая кишечная инфекция", - рассказал начальник столичной Госпропотребслужбы Олег Рубан.

В ходе проверки было установлено, что шаурма продавалась на локациях возле трех станций метро – Оболонь, Почтовая площадь и Дарница. На данный момент эти киоски закрыты.

Начиная с 1 августа сотрудники ГППС будут проводить рейды по проверке всех локаций, где продаются подобные продукты.

Напомним, вчера число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось как минимум до 30 человек. Об этом сообщила в Facebook главный внештатный инфекционист Минздрава Украины Ольга Голубовская.

"В Киеве очередная вспышка кишечной инфекции после употребления шаурмы, со вчерашнего дня только госпитализированных, по моей информации, уже более 30 человек, больные продолжают поступать, есть беременные, клинически похоже на сальмонеллез", – написала она.

Ранее в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. Ранее с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.