Массовое отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших выросло до 16 человек

Сегодня, 17:53

Все покупали еду в одной и той же точке, сейчас ее закрыли

Все пострадавшие ели шаурму из одного ларька. Фото из открытых источников
Все пострадавшие ели шаурму из одного ларька. Фото из открытых источников

В дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. В настоящее время с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.

Установлено, что накануне пострадавшие покупали шаурму на Броварском проспекте, после употребления которой стали себя плохо чувствовать. Их доставили в лечебные учреждения, одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Полиция закрыла точку продажи шаурмы и забрала оборудование на экспертизу.

"Сейчас назначен ряд экспертиз, среди которых судебно-медицинские и продуктов питания. Также проводится проверка заведения, в котором граждане приобрели фаст-фуд. Полиция изъяла оборудование и общается с владельцем и работниками", – сообщил начальник управления Александр Кузьмин

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины – нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось о пяти случаях отравления шаурмой, купленной в точке возле метро "Дарница".

Ранее несколько курсантов столичного Военного института телекоммуникаций и информатизации попали в больницу после жалоб на боли в желудке и тошноту.

Напомним, 8 мая в средней школе №8 в Черкассах дети вдруг почувствовали себя плохо. Симптомы были схожи – тошнота, головная боль, головокружение. Дети начали терять сознание. Взрослые также жаловались на затруднение дыхания. В результате на больничных койках оказались более 50 человек. Большинство – дети. Одиннадцать школьников попали в реанимацию и никто не смог сказать внятно, в чем причина.
Киев, отравление, фаст-фуд, шаурма, Дарница
Источник:

"Сегодня"

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