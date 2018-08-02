Массовое отравление шаурмой в Киеве: все факты и подробности

Пострадавших от некачественной шаурмы может быть больше полутысячи

В Киеве не утихает скандал из-за массового отравления. Власти говорят: всему виной незаконная торговля и отсутствие проверок.

Напомним, 70 человек обратились к врачам после того, как поели шаурмы, из них 10 детей и одна беременная женщина. Предварительный диагноз — сальмонеллез. Но жертв на самом деле в разы больше.

"В больницах тяжелые пациенты и в состоянии средней тяжести. С легким течением болезни лечатся дома. Так что цифру можно смело умножать на десять", — рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Все отравившиеся ели шаурму из МАФов возле ст. м. "Дарница", "Лесная", "Минская" и "Почтовая площадь". Точки принадлежат одному предпринимателю. По словам замначальника департамента промышленности КГГА Дениса Пикалова, две точки точно нелегальные.

"В Киеве незаконно работают полторы тысячи точек передвижной торговли, а легально — 62. У последних на видном месте вывешен информационный талон с QR-кодом, а недавно их начали помечать еще и голограммой", — говорит Пикалов.

По его словам, борьба со стихийной торговлей — это компетенция полиции. Правоохранители отвечают: если поступает обращение о любом правонарушении, на него реагируют. Также в полиции напомнили о недавнем случае, когда в Киеве накрыли целый цех, где в условиях антисанитарии нелегалы делали заготовки для шаурмы.

Олег Рубан рассказывает, что в столице десять лет не регистрировали подобных вспышек заболевания: "Раньше проверки предпринимателей были ежеквартально, а сейчас — раз в два года. Бизнес у нас изобретательный: по истечении двух лет они меняют юрадрес и еще два года работают без плановых проверок".

Точки с шаурмой сегодня в Киеве на каждом углу. Одно из популярных мест — на ул. Борщаговской возле КПИ. Но вчера почти все точки здесь были закрыты.

"Боятся, что после отравления будут проверки. Все равно я бы не советовала покупать тут еду", — признается продавец из кофейни.

Врачи напоминают о том, что без правильных условий хранения скоропортящиеся продукты превращаются в яд. Советуют отказаться от подобной еды, ведь на глаз качественный продукт от плохого не отличишь.

Напомним, вчера вечером в Киеве число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70.

"По состоянию на 17:00 01.08.2018 в г. Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", – говорится в сообщении Главного управления Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Ранее сообщалось, что количество людей, которые подхватили острую кишечную инфекцию после посещения фастфудов, стремительно растет. По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в больницах уже 60 человек, которые употребляли шаурму в разных точках города.

Ранее в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. Ранее с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.