Массовое отравление шаурмой в Киеве: все точки с опасным фаст-фудом принадлежат одному хозяину

Сегодня, 12:38

На сегодняшний день киоски закрыли, и обращения к медикам прекратились

Среди пострадавших от отравления шаурмой - 10 детей. Фото из открытых источников
Среди пострадавших от отравления шаурмой - 10 детей. Фото из открытых источников

Четыре точки по продаже шаурмы, которой отравились 70 людей, принадлежат одному владельцу. Об этом на брифинге сообщил Олег Рубан, начальник киевской Госпотребслужбы.

"Зарегистрированы четыре локации вспышки – метро "Лесная", "Дарница", "Оболонь" и "Почтовая площадь". Установлено, что это один субъект хозяйствования, который продавал данный продукт", – сообщил Олег Рубан.

По его словам, у всех госпитализированных зафиксирована острая кишечная инфекция, в больницу забирали людей со средним и тяжелым состоянием. Среди них – 10 детей, 60 взрослых, беременная и четыре жителя Киевской области.

Также глава столичной Госпотребслужбы уточнил, что начало вспышки отравлений началост в понедельник вечером. Уже во вторник все точки, где продавалась опасная шаурма, были установлены, а в среду – закрыты.

"Так что на сегодняшний день (четверг – ред.) можно сказать, что источник (инфекции – ред.) у нас уже отсутствует", – сообщил Олег Рубан.

Он также уточнил, что сегодня к медикам пока никто не обращался, так что число пострадавших от острой кишечной инфекцией остается прежним.

На данный момент продолжаются лабораторные исследования, у всех пациентов подозревают сальмонеллез. А данные о происшествии намерены передать правоохранителям.

Напомним, вчера вечером в Киеве число пострадавших от отравления шаурмой возросло до 70.

"По состоянию на 17:00 01.08.2018 в г. Киеве зарегистрировано 70 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, в том числе 10 случаев среди детей", – говорится в сообщении Главного управления Государственной службы Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Киеве.

Ранее сообщалось, что количество людей, которые подхватили острую кишечную инфекцию после посещения фастфудов, стремительно растет. По данным Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, в больницах уже 60 человек, которые употребляли шаурму в разных точках города.

Ранее в дежурную часть Днепровского управления полиции Киева вчера в течение дня поступили сообщения врачей из инфекционных отделений нескольких больниц о госпитализации людей с острыми кишечными инфекциями. Ранее с больничных учреждений поступило 16 сообщений об отравлении, сообщили в ГУ НП столицы.
шаурма, отравились, массовое отравление
Автор:

Людмила Князьская-Ханова

Источник:

"Сегодня"

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