McDonald’s на Крещатике заминировал 25-летний иностранец

Ресторан McDonald’s на Крещатике "заминировал" 25-летний гражданин другого государства. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Отмечается, что из заведения быстрого питания, расположенного на Крещатике, 19а, эвакуировали около 150 человек. В результате проверки взрывное устройство не нашли.

Полицейские быстро установили и задержали мужчину, который сообщил о заминировании. Правонарушителем оказался 25-летний гражданин другого государства, он уже сознался в содеянном.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Иностранцу грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве 18 сентября "заминировали" суд, рассматривающий дело беглого экс-президента Виктора Януковича. Посетителей эвакуировали из здания.

Кроме того, в августе в дежурную часть полиции Киева позвонила женщина и сообщила, что Майдан Независимости заминирован гранатами. На место происшествия немедленно выехали специалисты взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативные группы. Правоохранители не нашли опасных предметов и веществ.