Мертвец на Совских озерах в Киеве: тело застряло между деревьями

В Киевской аварийно-спасательной службе "Киевская служба спасения" рассказали подробности о страшной находке возле Совских прудов.

7 мая в 22:08 оперативному дежурному "Киевской службы спасения" поступило сообщение о теле человека на склоне по адресу: ул. Кировоградская, 47. На месте происшествия был обнаружен труп мужчины, который застрял между деревьями на склоне одного из Совских прудов.

Спасатели расчистили часть склона от деревьев, достали тело и передали его сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, в конце апреля в Днепровском районе Киева двое студентов обнаружили тело мужчины. Труп вытащили из Русановского канала. Парни планировали порыбачить перед парами в университете, а когда забросили удочки, почувствовали, что что-то зацепилось. Сначала ребята подумали, что это просто мусор, но, когда вытащили, увидели мертвого мужчину.

Также мы сообщали, что в Киеве 18 апреля спасателям поступило сообщение о том, что в реке Лыбедь на ул. Симона Петлюры, 29 находится тело мужчины. Прибыв на место, бойцы ГС ЧС выяснили, что тело мужчины находится на поверхности воды на расстоянии 1 метра от берега, сообщили в ведомстве. Спасатели с помощью шанцевого инструмента достали тело и передали правоохранительным органам.