Мокрый армагеддон в Киеве: кто виноват и как решить проблему

В КГГА заявили, что город инвестирует деньги в модернизацию ливневок, но на форс-мажорные обстоятельства очень сложно повлиять

Сегодня Киев накрыл мощный ливень с градом. Несколько районов столицы буквально ушли под воду, залило по крышу некоторые подземные переходы, на машины падали деревья, а люди часами не могли добраться домой.

Сегодняшний разгул стихии в соцсетях сравнивают с тропическим циклоном. К нескольким станциям метро проще было бы доплыть, чем дойти. Люди шутят, что ласты для прогулок по Киеву – очень важный атрибут.

Тем временем, в киевском метрополитене заверили, что подтопленных станций нет и метро работает в обычном режиме.

Ливневые канализации столицы не выдерживают. Сегодняшний водный апокалипсис вызывает массу вопросов к властям. Почему так много районов Киева подтопило? Кто отвечает за внезапные катаклизмы? Какие убытки нанесла непогода и можно ли было этого избежать?

В Гирдометцентре заявили, что грозовые дожди – это обычное явление для летнего периода и никаких аномалий в этом нет.

А в Киевской городской государственной администрации назвали столичные ливни аномальными. Советник столичного мэра выразил убеждение, что проблема не в ливневках, а именно в том, насколько сильные осадки были в этот раз.

"Если вода не стоит часами, а постепенно уходит, то просто ливневка не справляется с объемами осадков из-за их аномальности и такие проблемы бывают во всем мире, даже в самых больших и успешных мегаполисах. Если же вода стоит долго и не уходит, тогда действительно есть проблема с ливневкой и над этим нужно работать", – написал на странице в Facebook народный депутат от группы "УДАР", советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец и опубликовал видео непогоды.

По его словам, в Киеве действительно есть проблема с работой устаревших коммуникаций и ливневой канализации. На многих участках автодорог, где были осуществлены капремонты, систему ливневок обновили. Но на большинстве улиц эти системы – старые.

"Проблема ливневок в городе историческая, появилась не вчера и не год назад. Мы понимаем, что над этим нужно работать и этот вопрос является актуальным. <...> Мы определяем наиболее проблемные коммуникации, к замене которых приступаем. Как, например, на "Левобережке", – написал он.

Белоцерковец добавил, что по поручению мэра Киева Виталия Кличко, управление по чрезвычайным ситуациям города, в тех местах, где наиболее критическая ситуация, начинает откачку воды помпами.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии телеканалу 112 заявил, что дороги в Украине строятся с гарантией и с предвидением всех погодных условий, поэтому при нормальном или кратковременном количестве осадков они выдержат.

"Если у нас будет ситуация критическая, такая как наводнение <...>, тогда каждая конструкция под угрозой. В Киеве за короткий промежуток времени выпало аномальное количество осадков, и нужно относиться с понимаем этой ситуацией. <...> В первую очередь необходимо иметь так называемое оповещение о наводнении, которое транслируется для всех жителей региона или города. Автоматически, так это работает на Западе, вы получаете сообщение на свой мобильный специальный теле- или радиосигнал. У нас пока что до конца это не функционирует", – говорит Омелян.

По его словам, исключительно канализационными стоками этот вопрос не решить, когда выпадает аномальное количество осадков.

"Они должны выдерживать удар, но не нужно преувеличивать возможности водоотведения", – добавил он.

Как заявил замглавы КГГА Дмитрий Давтян, в Киеве есть несколько локаций, где во время аномальных ливней – обостренная ситуация: это метро "Левобережная", метро "Дорогожичи", и КПИ.

"На Дорогожичах у нас отказала автоматика. На сегодняшний момент выполняются работы аварийными службами по ее ремонту. Есть у нас остановки по общественному транспорту небольшие: на Подоле, на скоростной линии Борщаговской, на Телиги у нас есть вопросы", – заявил он.

По его словам, ливневая канализация и сети в общем в городе достаточно устаревшие и коммунальщики занимаются их модернизацией.

"Например, по станции метро "Левобережная" у нас запланировано на этот год начало выполнения работ по ремонту ливневой канализации", – отметил Давтян.

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От пояснил, что все дело в коллекторе, которых проходит по Броварскому проспекту.

"Сейчас он не может обеспечить пропуск воды при интенсивных дождях. Чтобы устранить проблему, КК "Киевавтодор" заключила договор на проведение реконструкции ливневой канализации на участке от ул. Шептицкого к мосту Метро через Русановский пролив. Обустройство канализации решит проблему, которая систематически возникает около метро "Левобережная" во время интенсивных дождей. Сейчас идет подготовка документов, необходимых для начала реконструкции (она пройдет в две очереди и будет длиться более двух лет, а общая стоимость работ — более 189 млн грн. — Авт.). Вместе с тем из-за интенсивных осадков бригады гидротехнических служб "Киевавтодора" работают в усиленном режиме", – объяснил "Сегодня" Дмитрий Давтян.

По его словам, город инвестирует деньги в модернизацию ливневок, но на форс-мажорные обстоятельства очень сложно повлиять.

"Но однозначно, что город будет делать выводы. Сегодня привлечены все службы, в том числе и Автодор, и городская служба спасения. У Киевпастранса есть свои службы, которые они используют для того, чтобы помогать на тех объектах, где задействован общественный транспорт. Надеемся, что будет остановка, которая нам позволит везде откачать воду и привести все в соответствие", – заявил Давтян.

Напомним, в из-за дождя в Киеве частично обрушился "уставший" путепровод на Кирилловской улице. В ГСЧС предупреждают владельцев транспортных средств, что на пересечении ул. О. Телиги и ул. Кирилловской осунулась часть земли и конструкции моста.

"Временно движение в этом районе перекрыто. Учитывайте данную информацию, строя свой маршрут", – отметили в ведомстве.

Этими же аргументами объясняют проблему потопов и в "Киевавтодоре". Ливнестоковая система была построена в середине ХХ века и не была рассчитана на нынешнее количество инфраструктурных объектов. Поэтому при аномальных ливнях она не может быстро пропустить все количество воды.

Ранее, 23 июля в Киеве после дождя несколько улиц превратились в реки. Жители Киева в соцсетях активно обсуждают "большой потоп". Главным "героем" стала затопленная улица Метрополита Шептицкого в районе метро "Левобережная".