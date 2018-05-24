Молодого разбойника из Киева посадили на девять лет

Парень с сообщниками заманил мужчину в квартиру под предлогом обмена валюты и отобрал 150 тысяч

Житель Киева признан виновным в совершении разбоя, совершенного группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и приговорен к девяти годам лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Следствием установлено, что в 2015 году группа лиц разместила в интернете объявление об обмене иностранной валюты на выгодных условиях. В дальнейшем, с целью реализации своего преступного замысла, указанные лица арендовали на несколько дней квартиру на Оболони, где назначили потерпевшему встречу для осуществления обмена валюты.

Когда мужчина прибыл по указанному адресу, злоумышленники напали на него. Применив насилие и угрожая потерпевшему ножом, нападавшие отобрали у него почти 150 тыс. гривен и скрылись с места преступления.

В ходе досудебного расследования одного из злоумышленников удалось установить и задержать. Им оказался 21-летний житель столицы.

Учитывая собранные доказательства, суд первой инстанции согласился с доводами прокурора о доказанности вины обвиняемого в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего на сумму 300 тыс. грн.

Злоумышленник взят под стражу сразу после оглашения приговора. Материалы в отношении его сообщников выделены в отдельное уголовное производство, досудебное расследование по которому продолжается.

Напомним, 19 марта водитель такси отвез двух пассажиров в пгт Великая Дымерка Броварского района. Во время остановки автомобиля мужчины, угрожая ножом, отняли у водителя деньги и скрылись.

Ранее мы сообщали, что на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе столицы молодой парень из-за замечания избил битой полицейского.