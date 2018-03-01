Мошенники обманывают киевлян, выдавая себя за работников "Киевводоканала"

Неизвестные предлагают за плату опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет

В Киеве появились мошенники, которые притворяются работниками "Киевводоканала".

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", в последнее время в контакт-центров предприятия поступают жалобы о мошенничестве по процедуре опломбирования счетчиков и их передачи на коммерческий учет.

"Жители жалуются, что в квартиры приходят неизвестные и представляются уполномоченными лицами "Киевводоканала" или подрядной организации ООО "Мастергаз", предлагают за денежную компенсацию опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет, требуя от потребителей предоставить целый пакет документов для якобы оформления договора с "Киевводоканалом". После чего опломбировывают счетчик пломбами, которые очень похожи на пломбы Киевводоканала. В результате этих мошеннических действий страдают потребители, которые ожидают новые платежки с учетом якобы опломбированного счетчика", – говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" официально заявляют, что не сотрудничают ни с какими подрядными организациями для проведения процедуры опломбирования счетчиков и уверяют, что никакая информация об опломбировании и передаче таких счетчиков на коммерческий учет не поступает.

"Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте наличие удостоверения работника "Киевводоканала" (см. образец) и следите, чтобы в его наряде был указан номер вашей квартиры. Для опломбирования счетчика необходимо оставить заявку в Центре обслуживания потребителей "Киевводоканала" (тел. (044) 202-02-02, 202-02-04, 200-73-55). Эта процедура является бесплатной", – говорится в сообщении.

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