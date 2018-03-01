Мошенники обманывают киевлян, выдавая себя за работников "Киевводоканала"

Сегодня, 16:44

Неизвестные предлагают за плату опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет

 


Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте наличие удостоверения работника "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте наличие удостоверения работника "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте наличие удостоверения работника "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

Чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте наличие удостоверения работника "Киевводоканала". Фото: facebook.com/vodokanal

В Киеве появились мошенники, которые притворяются работниками "Киевводоканала".

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала", в последнее время в контакт-центров предприятия поступают жалобы о мошенничестве по процедуре опломбирования счетчиков и их передачи на коммерческий учет.

"Жители жалуются, что в квартиры приходят неизвестные и представляются уполномоченными лицами "Киевводоканала" или подрядной организации ООО "Мастергаз", предлагают за денежную компенсацию опломбировать счетчик и передать его на коммерческий учет, требуя от потребителей предоставить целый пакет документов для якобы оформления договора с "Киевводоканалом". После чего опломбировывают счетчик пломбами, которые очень похожи на пломбы Киевводоканала. В результате этих мошеннических действий страдают потребители, которые ожидают новые платежки с учетом якобы опломбированного счетчика", – говорится в сообщении.

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В "Киевводоканале" официально заявляют, что не сотрудничают ни с какими подрядными организациями для проведения процедуры опломбирования счетчиков и уверяют, что никакая информация об опломбировании и передаче таких счетчиков на коммерческий учет не поступает.

"Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, проверяйте наличие удостоверения работника "Киевводоканала" (см. образец) и следите, чтобы в его наряде был указан номер вашей квартиры. Для опломбирования счетчика необходимо оставить заявку в Центре обслуживания потребителей "Киевводоканала" (тел. (044) 202-02-02, 202-02-04, 200-73-55). Эта процедура является бесплатной", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что оперативники полиции Киевской области задержали организованную преступную группу, участники которой наладили схему отъема имущества у одиноких граждан. Таким образом они успешно присвоили две квартиры – у пожилой киевлянки и жителя Борисполя.

Кроме того, мы сообщали, что пенсионеров в Украине массово "окучивают" мошенники.

Также мы писали, что в Киеве бдительная бабушка помогла поймать газовых мошенников, в итоге женщине подарили 10 тысяч гривен. Бабушка сообщила в "Киевгаз" о странных гостях, пытавшихся продать ей газовую технику.
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Источник:

"Сегодня"

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