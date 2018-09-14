Мошенники в Киеве пытались продать чужие квартиры на $180 тысяч

В Киеве группа мошенников пыталась по поддельным документам продать чужие квартиры и нежилые помещения на сумму в $180 тысяч. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

Организатором группы оказался ранее судимый 36-летний житель Киева, уроженец одной из соседних стран. Преступники были задержаны сразу после завершения "сделки" и получения денег в кабинете нотариуса.

Злоумышленники знали, что в продаваемых ими помещениях никто не жил. Они подделали договоры и внесли информацию в реестр прав на недвижимое имущество, после чего попытались продать недвижимость или сдать в ипотеку под залог.

Правоохранители также выяснили, что раньше преступники уже совершали подобные действия и успели продать около 10 объектов недвижимости в Киеве.

Напомним, бывшие чиновники в Киеве присвоили 16 объектов недвижимости. Государству нанесены убытки на 10 млн гривен. Преступниками оказались экс-заместитель гендиректора СВКП "Киевводфонд", экс-начальник юридического отдела этого предприятия, трое граждан Украины и гражданин России.

Кроме того, в Голосеевском районе Киева правоохранители прекратили деятельность "массажного салона", в котором клиенты получали услуги сексуального характера. Под салон была оборудована обычная квартира.