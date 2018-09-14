Мошенники заработали 3 млн грн на фейковых билетах на концерт Imagine Dragons
Фальшивые билеты купили около 2000 человек
Объявлено подозрение организатору преступной группы по созданию мошеннических сайтов по продаже билетов на концерт группы Imagine Dragons в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Билеты на концерт всемирно известной группы продавали на специально созданном злоумышленниками сайте e-ticket.in.ua. Правоохранители установили, что около 2 тысяч украинцев стали жертвами, а мошенники смогли заработать более 3 млн гривен.
В феврале 2018 группа был зарегистрирован ряд доменных имен, названия которых были схожими с легальными сайтами по продаже билетов на концерты и футбольные матчи. Продажа фейковых билетов началась с апреля 2018 года и все это время ссылки на сайт активно продвигались злоумышленниками в поисковых сервисах и в соцсетях. Оплата осуществлялась на сайте с помощью электронной платежной системы. О том, что билеты были фейковые, граждане узнавали уже во время сканирования билетов перед концертом.
Организатором схемы оказался 37-летний одессит. Он подбирал соратников, которые продвигали сайт, ежедневно снимал с подставных счетов деньги, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен. Также выяснилось, что с сайтов final2018.kiev.ua и finalrussia2018.com эти же лица продавали фейковые билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Организатору преступной группы грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, 31 августа группа Imagine Dragons дала первый концерт в Киеве. Группа выступила на стадионе "Олимпийский" и "зажгла" публику. Во время шоу в зал несколько раз пускали залпы конфетти, дым и огромные воздушные шары. Приятным сюрпризом для публики стало то, что солист группы Дэн Рейнольдс вынес на сцену украинский флаг, расписанный поклонниками.
Кроме того, 7 сентября уже были разоблачены аферисты, продававшие фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве. Среди обманутых оказались не только украинцы, но и фанаты из Молдовы, Польши, Беларуси и других стран.