Мошенники заработали 3 млн грн на фейковых билетах на концерт Imagine Dragons

Объявлено подозрение организатору преступной группы по созданию мошеннических сайтов по продаже билетов на концерт группы Imagine Dragons в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Билеты на концерт всемирно известной группы продавали на специально созданном злоумышленниками сайте e-ticket.in.ua. Правоохранители установили, что около 2 тысяч украинцев стали жертвами, а мошенники смогли заработать более 3 млн гривен.

В феврале 2018 группа был зарегистрирован ряд доменных имен, названия которых были схожими с легальными сайтами по продаже билетов на концерты и футбольные матчи. Продажа фейковых билетов началась с апреля 2018 года и все это время ссылки на сайт активно продвигались злоумышленниками в поисковых сервисах и в соцсетях. Оплата осуществлялась на сайте с помощью электронной платежной системы. О том, что билеты были фейковые, граждане узнавали уже во время сканирования билетов перед концертом.

Организатором схемы оказался 37-летний одессит. Он подбирал соратников, которые продвигали сайт, ежедневно снимал с подставных счетов деньги, оплачивал услуги хостинга сайта и регистрации доменных имен. Также выяснилось, что с сайтов final2018.kiev.ua и finalrussia2018.com эти же лица продавали фейковые билеты на Чемпионат мира по футболу 2018 года.

Организатору преступной группы грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 31 августа группа Imagine Dragons дала первый концерт в Киеве. Группа выступила на стадионе "Олимпийский" и "зажгла" публику. Во время шоу в зал несколько раз пускали залпы конфетти, дым и огромные воздушные шары. Приятным сюрпризом для публики стало то, что солист группы Дэн Рейнольдс вынес на сцену украинский флаг, расписанный поклонниками.

Кроме того, 7 сентября уже были разоблачены аферисты, продававшие фальшивые билеты на концерт Imagine Dragons в Киеве. Среди обманутых оказались не только украинцы, но и фанаты из Молдовы, Польши, Беларуси и других стран.