ФОТОФАКТ. На Борщаговке машина влетела в остановку: ДТП оказалось съемкой кино

"Киношная" авария не на шутку испугала местных жителей

В Киеве на улице Булгакова (Южная Борщаговка) местные жители заметили красный "БМВ", влетевший на остановку общественного транспорта возле супермаркета. По свидетельству очевидцев, под колесами авто оказался пожилой мужчина.

Фотографии ДТП с "пострадавшим" тут же появилось в соцсетях.

"Я видел его издалека, близко было подойти страшно", – признался один из очевидцев.

Фото: Даниил Тимофеев

К счастью, авария оказалась не настоящей: на остановке работает съемочная бригада, и красная иномарка на остановке, как и пострадавший – это постановка для кино.

"Чуть сердце не остановилось, когда увидела аварию на Булгакова, а они кино снимают", – пишет в паблике "Борщагівка" жительница района Руся Лебедева.

Так что, к счастью, на самом деле никто не пострадал.

Между тем, беспокойство жителей Борщаговки обусловлено тем, что 27 июля неподалеку действительно произошел смертельный инцидент: Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева.

Кроме того, громкий случай произошел в центре Киева: водитель за рулем Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку.