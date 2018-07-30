ФОТОФАКТ. На Борщаговке машина влетела в остановку: ДТП оказалось съемкой кино

Сегодня, 12:54

"Киношная" авария не на шутку испугала местных жителей

Фото: Руся Лебедева
Фото: Руся Лебедева

В Киеве на улице Булгакова (Южная Борщаговка) местные жители заметили красный "БМВ", влетевший на остановку общественного транспорта возле супермаркета. По свидетельству очевидцев, под колесами авто оказался пожилой мужчина.

Фотографии ДТП с "пострадавшим" тут же появилось в соцсетях.

"Я видел его издалека, близко было подойти страшно", – признался один из очевидцев.

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Фото: Даниил Тимофеев

К счастью, авария оказалась не настоящей: на остановке работает съемочная бригада, и красная иномарка на остановке, как и пострадавший – это постановка для кино.

"Чуть сердце не остановилось, когда увидела аварию на Булгакова, а они кино снимают", – пишет в паблике "Борщагівка" жительница района Руся Лебедева.

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Так что, к счастью, на самом деле никто не пострадал.

Между тем, беспокойство жителей Борщаговки обусловлено тем, что 27 июля неподалеку действительно произошел смертельный инцидент: Volkswagen Tiguan сбил насмерть на пешеходном переходе женщину в возрасте около 30 лет. Авария случилась в Святошинском районе на проспекте Академика Королева.

Кроме того, громкий случай произошел в центре Киева: водитель за рулем Hummer насмерть сбил 10-летнюю девочку.
авария, ДТП, иномарка, БМВ, борщаговка, Булгакова
Источник:

"Сегодня"

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