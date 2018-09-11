На ферме под Киевом изъяли 10 тонн контрафактного алкоголя

В Киеве ликвидировали подпольный цех по производству контрафактного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Правоохранители изъяли более 10 тонн фальшивого алкоголя. Эта партия оценивается в сумму 2,8 млн гривен. Было также изъято оборудование и автомобили фигурантов дела.

Суррогатный алкоголь реализовывали на территории Киева и области под брендами всемирно известных торговых марок. Продукцию изготавливали и хранили на территории бывшей животноводческой фермы в Бориспольском районе.

Изготавливали фальшивку путем смешивания концентрата пищевых добавок со спиртом. Полученную спиртосодержащую смесь упаковывали в бутылки с наклейками более 20 мировых марок алкоголя. Правоохранители назначили судебно-химическую экспертизу, чтобы установить угрозу жизни и здоровью людей после употребления этой продукции.

Напомним, Кабмин повысил минимальные оптово-отпускные и розничные цены на вино, коньяк и водку. Решение приняли 5 сентября, оно вступит в силу через 10 дней после его опубликования.

Как известно, Киеврада запретила продажу алкоголя в ночное время. Однако в июле в столичных супермаркетах возобновили ночные продажи. По словам киевлян, купить горячительные напитки можно в некоторых супермаркетах после 23:00.