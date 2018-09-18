На головы киевлян со старинных домов осыпаются балконы

В Киеве продолжают разрушаться старинные дома. С фасадов построек отлетают элементы декора, осыпаются балконы. Все это падает на тротуары и проезжие части.

В воскресенье, 16 сентября, посыпался балкон дома-памятника архитектуры на ул. Крещатик, 29. От конструкции отлетело несколько кусков, которые упали на тротуар, где ходят люди. Чудом никто не пострадал. Это уже не первый раз, когда жилая постройка 1956 года теряет элементы фасада. В июне части лепного декора начали осыпаться на пешеходную зону. Тогда опасную зону оградили защитной сеткой. Сейчас обвалилось в другом месте.









Как рассказали "Сегодня" в мэрии, еще 17 мая балансодержателю этого дома – КП "Управляющая компания по обслуживанию жилфонда Печерского района" – выдали предписание по разработке проекта на проведение противоаварийных работ и заключение охранного договора. Балансодержателя уведомили о возможной угрозе обрушения части ограждения балкона и о неудовлетворительном состоянии элементов на главном фасаде. Крайний срок выполнения требований предписания – конец третьего квартала этого года.

"Я обратился к главе Печерской РГА с тем, чтобы они ускорили выполнение требований предписания. Как сообщил председатель, по его поручению "Управляющей компании" составила и передала перечень объектов культурного наследия, находящихся на их балансе и требующих проведения реставрационных работ. В том числе и дом на Крещатике, 29", – рассказал нам замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Проблемы в городе не только с этим домом. В мае частично посыпался фасад трехэтажного дома на Ярославовом Валу: на тротуар и проезжую часть рухнули полтора метра бетонного карниза. Чтобы избежать повторного обрушения, прибывшим спасателям пришлось отбить 20 метров опасной конструкции. В июне по ул. Тургеневской, 79, чуть не завалился аварийный балкон жилого дома, построенного в 1905 году. Спасатели разобрали конструкцию, чтобы ликвидировать угрозу обвала.

"На подобные ЧП мы выезжаем по несколько раз в месяц", – рассказали в "Киевской службе спасения". По словам киевлян, большинство фасадов старинных построек находятся в аварийном состоянии. "Чего стоит балкон на втором этаже здания на бульваре Шевченко, 3, от которого уже отлетела часть бетонного основания! А ведь под ним ходят люди", — возмущается киевлянка Екатерина Матвеева.

По данным КГГА, на балансе РГА и подчиненных им коммунальных предприятий находится около 285 объектов культурного наследия. Но только по 20 из них заключены охранные договора. А должны быть по всем до конца этого – начала следующего года. Как объясняет Мондриевский, в ближайшие дни будет собрано оперативное совещание с главами РГА, на территории которых находятся объекты культурного наследия.