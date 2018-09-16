На Интернациональной площади в Киеве произошла стрельба

В Киеве в субботу, 15 сентября, около 23:30 на Интернациональной площади произошла стрельба. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, неизвестный пытался украсть документы. Прохожие хотели его задержать, но мужчина в ответ открыл стрельбу.

На место происшествия прибыла патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

О пострадавших ничего неизвестно.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, во вторник, 4 сентября, в Киеве на территории рынка на Печерске произошла стрельба во время конфликта между охраной и двумя неизвестными, в результате один охранник получил ранения.

Ранее возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой. В конфликте принимали участие трое мужчин, один был госпитализирован. Позже выяснилось, что стреляли из травматического оружия.

Также в Киеве дорожный конфликт между мотоциклистом и водителем автобуса закончился дракой и стрельбой. Напомним, инцидент произошел сегодня около 12 часов дня на улице Щербакивского.