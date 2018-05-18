На Киевском водохранилище затонула лодка, пропал мужчина

На Киевском водохранилище затонула лодка, есть без вести пропавший. Об этом сообщил начальник Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин в Facebook.

"Во время проведения рыбоохранных мероприятий в верховьях Киевского водохранилища инспекторы Рыбоохранного патруля Киевщины на берегу одного из островов заметили двух неизвестных, которые умоляли о помощи! Стало известно о том, что в ночь с 16 на 17 мая, около 23-24 часов, трое мужчин, двигаясь на лодке "Казанка-5м" по фарватеру (судовой ход) в сторону плавбазы "Нептун", осуществили столкновения с бакеном 49 (бакен — плавучий знак, устанавливаемый на якоре для обозначения навигационных опасностей на пути следования судов или для ограждения фарватеров – ред.)., в связи с чем лодка получила пробоину и утонула! Двоим мужчинам удалось доплыть до ближайшего острова, где в дальнейшем их заметили патрульные, которые сразу предоставили им помощь. Судьба третьего мужчины и лодки не известна", – пишет Мухин.

По его словам, рыбоохранный патруль срочно сообщил о происшествии Национальной полиции, ГСЧС, пограничникам и собственными силами начал поисковые работы. К сожалению, до сих пор утешительных новостей нет.

"Что стало причиной чрезвычайного происшествия, не известно, но однозначно было элементарное пренебрежение правилами эксплуатации транспортных средств и правил поведения на воде, в частности, отсутствие спасательных жилетов", – подчеркнул Мухин.

Также он отметил, что поиски осложняются из-за погодных условий, высокого уровня воды и быстрого течения на русле.

"Обращаюсь к рыбакам и владельцам лодок, оборудованных современной навигационной техникой, и предлагаю совместно выехать на место происшествия и пройтись с эхолотами вниз по течению с целью поиска затонувшей лодки. Также желательно участие нескольких "подводных охотников" со снаряжением, чтобы в случае обнаружения на дне аномального предмета, нырнуть и проверить", – добавил Мухин.

Ранее в Киеве водолазы нашли тела двух мужчин, которые перевернулись на лодке.

Напомним, 8 апреля в районе Жукова острова перевернулась и затонула лодка с людьми. Плавсредство 9 апреля обнаружили на дне реки,.