"Завтра останешься без колес": в Киеве местные жители "воспитывают" автохамов

В элитном киевском микрорайоне Воздвиженка местные жители пытаются бороться с автохамами. На лобовом стекле автомобиля оставили предупреждение о возможных последствиях для нарушителя правил, передает dtp.kiev.ua.

"Второй день паркуешься на два места! Завтра останешься без колес", – написали киевляне водителю. В комментариях к посту жители города отмечают, что всех раздражают водители, которые не задумываются о других автомобилистах и оставляют свой транспорт так, как им заблагорассудится.

Другие же пользователи соцсетей отмечают, что парковаться могла девушка, которая пока еще не умеет правильно водить. Кроме того, иногда водитель бывает вынужден парковаться на два места, если рядом так же неправильно припаркован другой автомобиль.

Напомним, в июле в Киеве "автохам" штурмовал въезд на Труханов остров. Попасть в зеленую зону можно только по пропуску или за деньги.

Кроме того, в июне в Одессе автохам открыл стрельбу в ответ на замечание. Инцидент произошел в центре города.