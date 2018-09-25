На красной ветке метро в Киеве приостановили движение поездов

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На станции "Святошино" произошло ЧП

На красной ветке метро в Киеве приостановили движение поездов

Утром во вторник, 25 сентября, на красной ветке метрополитена в Киеве приостановили движение поездов. Об этом передает "Укринформ".

Отмечается, что движение остановили из-за падения человека на рельсы. Инцидент произошел на станции метро "Святошин". Поезда не ездили несколько минут, после чего движение было восстановлено. В данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Напомним, 20 сентября на станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину. Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого".

Кроме того, на разных станциях киевского метро во вторник, 18 сентября, пассажиры видели горожан в белых халатах. Фото мужчин и женщин опубликовали пользователи соцсетей. Пассажиры были одеты в халаты, домашние тапочки, у некоторых были тюрбаны на голове.

Также выяснилось, что киевлянам создали неудобства на четырех станциях подземки. На станциях метро вводят ограничения из-за ремонтов. В частности, закрыта на вход станция "Политехнический институт", ведется ремонт на "Святошино", "Героев Днепра" и закрыт один переход на метро "Тараса Шевченко".
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