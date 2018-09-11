На Левобережке задержали киевлянина с гранатой

В Днепровском районе Киева был задержан 40-летний мужчина, у которого правоохранители нашли гранату РГД-5. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Подозрительного мужчину задержали на бульваре Перова. Боеприпас мужчина носил в кармане куртки. Там же находился и запал к гранате. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Правонарушителем оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за убийство. В полиции подчеркнули, что за хранение опасного предмета ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, в июне этого года в Сумах пьяный мужчина взорвал гранату в ночном клубе. В результате взрыва, который прогремел в 5 часов утра, пострадало семь человек.

Кроме того, в мае в Ивано-Франковской области военный бросил в толпу гранату. В результате инцидента пострадали девять человек.