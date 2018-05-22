На нескольких киевских пляжах нашли кишечную палочку

Сегодня, 14:00

Кроме того, в воде на пляжах "Веселка" и "Галерный" обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ

 

Специалисты отобрали пробы воды из озер
Специалисты отобрали пробы воды из озер. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

В пяти киевских водоемах обнаружили значительное превышение содержания ЛКП (лактозоположительной кишечной палочки).

Об этом сообщает 44.ua со ссылкой на и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергея Чумака.

"7 и 10 мая специалисты отобрали пробы воды из озер, возле которых в этом году планируется открыть 13 пляжей к началу купального сезона. Из них в пяти образцах лактозоположительная кишечная палочка значительно превышает допустимые нормы. Это вода возле зон рекреации "Тельбин", "Вербное", "Радуга", "Пуща-Водица" и "Черторой", – сказал Сергей Чумак.

Кроме того, в воде на пляжах "Веселка" и "Галерный" обнаружили превышение содержания загрязняющих веществ БПК-5 (биохимическое потребление кислорода).

Однако вода на других шести пляжах соответствуют санитарным требованиям – это зоны рекреации "Золотой", "Предмостная слободка", "Центральный", "Молодежный", "Детский" и "Венеция".

Напомним, в этом году власти планируют открыть 13 пляжей — на два больше, чем в прошлом году. Новые — "Радуга" на озере Радунка (Радужный массив) и "Галерный" в Голосеевском районе. Также обустроят 17 зон отдыха возле водоемов, без возможности купаться.

Также мы сообщали, что в Киеве продолжают набирать спасателей в "Пляжный патруль".
Венеция, пляжный сезон, кишечная палочка, Пуща-Водица, радуга, тельбин, Вербное

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