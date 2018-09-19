На Нивках сбили бабушку, перебегавшую дорогу за 10 метров до перехода

На улице Щербаковского, 50 в Киеве произошло ДТП, в результате которого была травмирована женщина преклонного возраста. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла в 08:50. По данным очевидцев, женщина перебегала дорогу в 10 метрах от пешеходного перехода. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел вовремя затормозить. Женщину госпитализировали с переломами.

Напомним, накануне в Киеве из-за гонок с полицией полностью сгорел Mercedes. Водитель не захотел остановиться после нарушение ПДД и лишился автомобиля. Авария произошла на Воздухофлотском проспекте. Водитель не пострадал, он успел выскочить из автомобиля и даже забрал личные вещи.

Кроме того, под Киевом Opel врезался в перевернувшуюся фуру. На трассе образовалась пробка и в сторону "Борисполя", и в сторону Киева. Водитель фуры пытался объехать яму, автомобиль занесло, и он перевернулся. А водитель легковушки ночью не увидел препятствия и врезался в лежащий грузовик. На легковом автомобиле из аэропорта возвращалась домой семья.