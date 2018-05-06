ФОТОФАКТ. На остановке скоростного трамвая в Киеве сразу после ремонта отпала плитка
Подрядчик уже устраняет повреждения
Плитка уже отвалилась. Фото: facebook.com/s.hrynkevych
Плитка уже отвалилась. Фото: facebook.com/s.hrynkevych
Плитка уже отвалилась. Фото: facebook.com/s.hrynkevych
Спустя две недели после помпезного открытия отремонтированной остановки скоростного трамвая "Улица Генерала Потапова" с ее стен начала отваливаться плитка.
В "Киевпастрансе" нам пояснили, что подрядчик, который проводил ремонтные работы, уже провел осмотр выявленных повреждений и немедленно приступил к их устранению.
Напомним, в апреле житель столицы Сергей Гринкевич опубликовал на своей странице в Facebook фотографии обновленной станции "Генерала Потапова" на Борщаговской линии скоростного трамвая. Напомним, там более года проводилась масштабная реконструкция.
Как сообщала "Сегодня", в прошлом году были закончены ремонтные работы на станциях "Политехническая" и "Полевая". Там поменяли облицовку, установили новые турникеты, освещение и провели другие работы.
Напомним, последняя масштабная реконструкция Борщаговской линии скоростного трамвая проходила совсем недавно, с 2007 по 2011 год. Но в итоге у киевлян были претензии как к дороговизне работ (они обошлись бюджету в круглую сумму — 420 млн грн), так и к качеству. Уже после открытия меняли бракованные рельсы и крепления.