ФОТОФАКТ. На остановке скоростного трамвая в Киеве сразу после ремонта отпала плитка

Спустя две недели после помпезного открытия отремонтированной остановки скоростного трамвая "Улица Генерала Потапова" с ее стен начала отваливаться плитка.

В "Киевпастрансе" нам пояснили, что подрядчик, который проводил ремонтные работы, уже провел осмотр выявленных повреждений и немедленно приступил к их устранению.

Напомним, в апреле житель столицы Сергей Гринкевич опубликовал на своей странице в Facebook фотографии обновленной станции "Генерала Потапова" на Борщаговской линии скоростного трамвая. Напомним, там более года проводилась масштабная реконструкция.

Как сообщала "Сегодня", в прошлом году были закончены ремонтные работы на станциях "Политехническая" и "Полевая". Там поменяли облицовку, установили новые турникеты, освещение и провели другие работы.

Напомним, последняя масштабная реконструкция Борщаговской линии скоростного трамвая проходила совсем недавно, с 2007 по 2011 год. Но в итоге у киевлян были претензии как к дороговизне работ (они обошлись бюджету в круглую сумму — 420 млн грн), так и к качеству. Уже после открытия меняли бракованные рельсы и крепления.