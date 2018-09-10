На Печерске в Киеве сгорел автомобиль

Ранним утром в Печерском районе Киева сгорел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Об инциденте спасателям сообщили в 05:52. Пожар возник в автомобиле Daewoo Nexia, который был припаркован на обочине проезжей части дороги на улице Рыльского, 2. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар в 06:18.

В автомобиле поврежден моторный отсек, салон и лакокрасочное покрытие. В данное время выясняются причины пожара. Отдельно отмечается, что никто не пострадал.

Напомним, в августе в Киеве произошло жуткое ДТП, в результате которого водитель автомобиля Mercedes сгорел заживо. Очевидец позвал сотрудников полиции охраны, находившихся неподалеку. Но, по словам свидетеля, полицейские отказались вытаскивать человека из опрокинутого авто. Через несколько минут Mercedes загорелся.

Кроме того, 2 сентября на Одесской трассе возле Киева произошло еще одно крупное ДТП. Возле первого поворота села Гатне мотоциклист врезался в BMW и загорелся. В результате ДТП пилот мотоцикла сильно травмировал ногу.