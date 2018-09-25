На Подоле в Киеве с жилого дома сорвало крышу

Сильный порыв ветра сорвал часть кровли с крыши дома по улице Ярославской, 22/17. Инцидент произошел днем 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Киеве.

Прибывшие на место спасатели ГСЧС сняли часть опасной конструкции с крыши 3-этажного жилого дома.

Кроме того, в 17:37 спасателей вызвали в Оболонский район города. На проезжей части дороги на ул. Николая Юнкерова, 20 упало дерево на автомобиль Citroen и Hyundai. Помощь оказывалась с помощью бензопилы и шанцевых инструментов.

Вечером также выяснилось, что у проезжей части дороги на пр. Воздухофлотском, 15-А, на тротуар упала ветка дерева. Спасателям пришлось с помощью бензопилы убрали ветку с тротуара.

Напомним, накануне в связи с непогодой, дождем и сильными порывами ветра в нескольких районах столицы упали деревья и ветки. В частности, на улице Семьи Правовых (ранее Гайдара) из-за сильных порывов ветра ветви упали на припаркованные автомобили. Кроме того, на переезде между улицами Ивана Франко и Ярославов Вал упало дерево.

По информации синоптиков, в ночь на среду, 26 сентября, в Киеве возможны заморозки на грунте до 0-5°С. Будет дождливо, холодно и облачно. Температура воздуха днем составит 10-12°С, ночью – 6-8°С.