На проезжей части в Киеве водители наблюдают голую "русалку"

В пятницу, 21 сентября, на улице Елены Телиги в Киеве проезжающие водители видели голую женщину, которая лежала по центру проезжей части. Видео происходящего на своей странице в Facebook опубликовал "Киев оперативный".

Обнаженная барышня закинула ногу на ногу и прикрыла грудь руками. Она улеглась прямо посреди скоростной трассы.

Пользователи соцсети неоднозначно отреагировали на прелести гражданки. Одни просят сообщить, когда "русалку" уберут с дороги, другие наоборот радуются, что "лето продолжается". "Касатку выбросило на берег", – написала Алина Ляшева.

Напомним, под Харьковом обнаженную женщину сбила машина. Авария произошла ночь на 16 сентября на Белгородском шоссе. ВАЗ сбил полностью обнаженную женщину, которая, по словам очевидцев, вела себя неадекватно и бросалась под колеса машин.

Кроме того, в стране-агрессоре председатель Октябрьского райсуда Ставрополя Юрий Макаров снял на заправке секс-видео с обнаженной женщиной, из-за чего влип в скандал. На его видео полностью голая женщина заходит в магазин на заправке и совершает в нем покупки. Макаров идет сзади и снимает это на смартфон.