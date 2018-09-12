На проспекте Лобановского произошло ДТП: автомобили разбросало по дороге

На проспекте Лобановского в Киеве произошло масштабное ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что столкнулось множество машин. Автомобили получили серьезные механические повреждения, их разбросало по дороге.

В результате аварии на проспекте образовалась пробка. В данный момент водители ожидают приезда полиции.

Напомним, 4 сентября в Киеве столкнулись троллейбус и полицейский автомобиль. В результате аварии были повреждены задние двери машины полицейских и практически вся ее боковая часть.

Кроме того, вчера на Жулянском мосту в Киеве перевернулась Toyota. Водитель автомобиля решил совершить обгон, но превысил скорость и зацепился за проезжающий впереди Mercedes.