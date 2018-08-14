На Шулявке задержали трех воров с украденным золотом и деньгами

На Шулявке в Киеве правоохранители задержали троих квартирных воров с похищенными ценностями и деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По данным полиции, трое злоумышленников обворовали квартиру в переулке Полевом. В помещение они попали, повредив замок входной двери. Полицейские следили за ворами и задержали их на выходе из дома. После этого подъезд проверили и нашли обворованную квартиру. Хозяйка помещения узнала в изъятом у злоумышленников свои ювелирные украшения и другие вещи.

За совершенное преступление мужчинам грозит до шести лет тюрьмы. Все задержанные ранее были судимы: 31-летний – за хранение наркотиков, 35-летний – за грабеж, 21-летний – за кражу.

Напомним, в июле этого года правоохранители Киева пресекли деятельность банды квартирных воров. Злоумышленники с помощью специальных отмычек проникли в квартиру на улице Кирилловской и похитили оттуда ювелирные изделия и деньги на общую сумму 11 тысяч гривен.

Напомним, в столице правоохранители задержали мужчину, который в течение нескольких лет обворовал до трех десятков квартир.