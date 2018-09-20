На станции метро в Киеве обнаружили мертвого мужчину

Сегодня, 16:11

Старик умер в эскалаторном холле станции метро "Льва Толстого"

Фото: Информатор
Фото: Информатор

На станции метро "Площадь Льва Толстого" обнаружили мертвого мужчину. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что мужчина скончался в эскалаторном холле станции. Предварительно, это была внезапная смерть.

Прибывшие медики "скорой помощи" констатировали смерть пожилого мужчины. На месте находится следственно-оперативная группа, также приехали родственники. В данное время устанавливаются детали произошедшего.

Напомним, сегодня в Киеве из-за футбольного матча ограничат вход на три станции метро. Целый час не будет работать станция "Олимпийская", также будет закрыта на вход станция метро "Льва Толстого" и на выход станция "Дворец спорта".

Кроме того, в Киеве две недели будет закрыт вход на станцию метро "Политех". Планируется ремонт эскалатора, который продлится с 24 сентября по 5 октября. Однако второй эскалатор будет работать, чтобы поднимать пассажиров с платформы, а также предотвратить давку. В метрополитене просят в это время пользоваться соседними станциями – "Шулявская", "Вокзальная" или "Лукьяновская".
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