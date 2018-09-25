На Столичном шоссе в Киеве смертельное ДТП: Mercedes сбил женщину

Ночью во вторник, 25 сентября, пьяная женщина погибла в ДТП на Столичном шоссе. Об этом на своей странице в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Авария произошла около 00:40. Киевлянка переходила дорогу в неположенном месте, в результате ее сбил Mercedes Sprinter. Водитель сообщил, что двигался по шоссе в сторону Подола и возле метро "Выдубичи" на дорогу выскочила женщина. Он пытался ее объехать и тормозить, но безрезультатно. Она попала под колеса ровно посередине микроавтобуса.

Позже к месту ДТП пришел мужчина, который представился гражданским супругом погибшей. Он рассказал, что они вместе выпили после работы и стояли ждали электричку, когда женщина вспомнила, что забыла на работе какие-то вещи. Она спешила, потому побежала через Столичное шоссе, игнорируя подземный переход.

Прибывшие на место аварии медики скорой помощи лишь констатировали смерть женщины. На вид погибшей около 40 лет.

Напомним, накануне на Братиславской в Киеве погиб пешеход, перебегавший шесть полос дороги. Прямо под местом аварии был подземный переход. Он также выпивал с товарищами, которые чуть позже пришли на место ДТП и попытались избить водителя автомобиля Renault, сбившего пешехода.

Кроме того, 22 сентября в Киеве на Окружной под колесами авто погиб пешеход-нарушитель. От сильного удара мужчину отбросило на более чем десять метров.