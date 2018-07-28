На столичных Осокорках акция против застройки закончилась стычками с полицией

В результате инцидента пострадали более 40 человек

В Киеве на Осокорках во время акции против застройки рекреационной зоны и экопарка произошли стычки с полицией: в ход пошли дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате инцидента пострадали более 40 человек.

Протестующие не хотят, чтобы берега местных озер заковали в бетон, а на этой территории планируют построить около 40 жилых домов.

После того, как протестующие попытались снести забор вокруг стройплощадки и подожгли будку охраны, в это вмешалась полиция. Через несколько минут прибыли подкрепление силовиков и начались задержания активистов.

Примечательно, что сама местность – это островок девственной природы в черте города. По решению горсовета, тут должен быть экопарк. На данный момент иски по этому вопросу – в судах. Пока дела на рассмотрении, застройку должны были остановить, но работы на площадке продолжаются. Сами представители застройщика сбежали и никак не комментируют происходящее.

Местные жители уверяют: пока отсюда не увезут последний строительный кран, сдаваться не собираются и обещают сносить каждый новый забор.

Напомним, утром 17 июля в Днепре произошла массовая драка между владельцами киосков и полицейскими – в ход пошло оружие и зеленка.