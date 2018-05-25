На трассе Киев – Одесса Renault врезался в отбойник

На трассе Киев – Одесса вблизи пгт Гребенки произошло серьезное ДТП.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило спасателям 24 мая в 10:45.

На месте происшествия спасатели установили, что автомобиль Renault врезался в отбойник.

В результате ДТП водитель получил тяжелые повреждения. Спасатели провели работы по деблокированию водителя и предоставили медицинскую помощь, после чего водитель был госпитализирован в районную центральную больницу.

Причина ДТП устанавливается.

Напомним, 24 мая в Киеве на Кольцевой дороге автомобиль Geely врезался в столб. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП в 2016 году, или на 16 тысяч случаев в год, количество тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем в 2015 году.

Также в феврале сообщалось, что в 2017 году пьяные водители устроили почти шесть тысяч ДТП в Украине. Из-за преступного поведения владельцев авто погибло более ста человек.