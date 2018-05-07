На Трухановом острове произошел очередной пожар

В Киеве на Трухановом острове горели около 500 кв. м травы и деревьев

На Трухановом острове в Киеве 6 мая загорелось около 500 квадратных метров травяного настила и деревьев.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Прибыв в 15:52 к месту происшествия, было установлено, что горит около 500 кв. м травяного настила и деревьев. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступить к тушению пожара", – сообщают в ведомстве.

В ГСЧС отмечают, что пожар ликвидировали в 17:29. О причинах его возникновения пока не сообщатся.

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Напомним, как предупредили в Украинском гидрометцентре, в Киеве продержится чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. В случае пожара, если вы в состоянии, позвоните "101" и вызовите пожарных.

Как известно, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено. Действующим законодательством (ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях) за разжигание костра в местах, не предусмотренных для этого, предусмотрен штраф от 340 до 1360 гривен.



