На Виноградаре патрульный уснул за рулем и совершил ДТП

На проспекте Георгия Гонгадзе, 11 на жилмассиве Виноградарь в Киеве по вине сотрудника патрульной полиции произошло ДТП. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Авария произошла на стоянке возле дома. Отмечается, что патрульный уснул за рулем и совершил ДТП. В результате пострадали пять автомобилей.











Напомним, 19 сентября в Голосеевском районе Киева Dacia сбила отца с ребенком. Малыша отвезли в "Охматдет" в критическом состоянии, он был без сознания, а у отца – открытый перелом ноги.

Кроме того, масштабная авария произошла на улице Антоновича в Киеве. Там столкнулись одновременно 5 автомобилей, один из них перевернулся. Водитель Volkswagen пребывает в критическом состоянии без сознания, его отвезли в реанимацию. Остальные водители отделались несущественными травмами, их не госпитализировали.

Также 19 сентября на Нивках сбили бабушку, перебегавшую дорогу за 10 метров до перехода. Женщина получила несколько переломов. Водитель пытался избежать столкновения, но не успел среагировать.