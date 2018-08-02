На вокзале в Киеве задержали группу опасных карманниц

Столичные правоохранители задержали трех воровок, которые орудовали на территории Центрального же железнодорожного вокзала. Как сообщают в ГУ НП Киева, злоумышленницы вытащили из рюкзака несовершеннолетнего кошелек с деньгами.

"На вокзале полицейские заметили женщин, которые вели себя подозрительно и постоянно оглядывались. Правоохранители решили с ними пообщаться – и не ошиблись. У них обнаружили чужие вещи, которые впоследствии узнал пострадавший. Для документирования события по указанному адресу вызвали следственно-оперативную группу районного отдела полиции", – сообщают в полиции Киева.

Начальник оперативно-поискового отдела угрозыска ГУ НП в Киеве Виталий Отрудько рассказал, что задержанные – уроженки Закарпатской и Житомирской областей.

"Все женщины – ранее судимые за аналогичные преступления, а одна из них – за мошенничество. Похищенные вещи изъяли", – добавил Виталий Отрудько.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Задержанным избрана мера пресечения в виде личного обязательства (то есть под стражу их не заключали).

Напомним, как сообщала "Сегодня", за шесть месяцев 2018 года на территории вокзала и соседних улиц произошло более 400 преступлений. Правоохранители жалуются, что наказание для воров – несущественное, поэтому они снова и снова возвращаются к незаконному промыслу.

Так, зимой горожане жаловались, что количество краж только растет: карманники вытаскивали кошельки и мобильные телефоны на улицах, кинотеатрах, магазинах, подземных переходах, в транспорте и даже не гнушаются воровать в медучреждениях.

Так, 1 февраля в Национальном институте рака на ул. Ломоносова, у одного из пациентов вытащили портмоне, в котором было 4,6 тыс. грн и 20 евро. Группу карманников задержали на месте.

Предупреждать о карманниках, орудующих в гортранспорте, начал "Киевпастранс",запустив проект под названием "Не дай вору шанс!". Для этого в троллейбусах, автобусах, трамваях расклеили объявления с инструкцией, как уберечь себя от таких "умельцев". Пассажирам советуют прятать кошельки и мобильные во внутренние карманы верхней одежды и ни в коем случае не класть их в задние.