На взятке "погорела" инспектор Киевской таможни

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении

Правоохранители военной прокуратуры Центрального региона задержали за взятку в $3,4 тыс. США старшего инспектора Киевской таможни, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины непосредственно после получения последней части неправомерной выгоды в размере $1,2тыс. США задержала старшего государственного инспектора отдела таможенного оформления №5 таможенного поста "Киев – Аэропорт" Киевской городской таможни Государственной фискальной службы Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что чиновница в июле 2018 требовала и получила четырьмя частями от двух гражданок Украины неправомерную выгоду в размере $3,4 США за беспрепятственное перемещение товаров в международном пункте пропуска "Киев-Аэропорт" без создания искусственных препятствий. Получение чиновницей указанных сумм задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

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"Полученная взяточницей неправомерная выгода изъята", – отметили в ведомстве.

В настоящее время задержанной готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (Принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу и об отстранении от занимаемой должности.

Ранее в Киеве разоблачили на взятке одного из заместителей начальника Киевской городской таможни.

Кроме того, в Киевской области чиновник райгосадминистрации хотел заработать 100 тыс. долларов на решении земельных вопросов.