Начался сезон зацеперов: школьники Киева устраивают опасные поездки

В Киеве снова участились случаи зацеперства на транспорте. Обходиться пока без травмирования и жертв, но жители города выкладывают в соцетях фото, как дети катаются на подножках городской электрички и даже на лестницах троллейбусов.

Один из водителей поделился фотографией на, которой видно, как двое школьников с рюкзаками едут, держась за лестницу на задней части троллейбуса. Все это происходит на оживленной дороге. Как выяснила "Сегодня" по бортовому номеру, это троллейбус №29 (станция "Зенит" – станция метро "Дарница".

В "Киевпасстрансе" в который раз напомнили, что подобные поездки опасны для жизни.

"Мы разобрались в ситуации с троллейбусом №29. Водитель сообщила, что она не видела детей на лестнице в задней части троллейбуса. Но она и может их не увидеть физически, поскольку обзор ей закрыт и нет камер видеонаблюдения. Зацеперов могут увидеть пассажиры и мы просим их сообщать о таких случаях водителю или звонить в полицию. Это опасно для жизни, дети могут получить удар током, получить серьезные травмы и просто погибнуть. Такими поступками дети подвергают опасности и других пассажиров в транспорте, который может резко остановиться. Летом этого года молодой человек, по непонятным причинам залез на крышу автобуса, а водитель его не заметил и тронулся с места – парень упал и получил травмы. Пока полиция вела расследования водитель сидел без работы, так же простаивал пассажирский автобус с крыши которого упал парень", – подчеркнули в "Киевпастрансе".

В соцсетях киевляне не сдерживают эмоций, комментируя действия подростков. Многие жалеют водителя, если школьники внезапно свалятся.

Напомним, в Киеве на электричке заметили юного зацепера. Бритоголовый подросток ехал на кабине электрички, прибывшей на станцию "Борщаговка".

Кроме того, в мае в киевском метро людей шокировал очередной зацепер. Молодой парень ради селфи ездил между вагонами, не держась.