Начался сезон зацеперов: школьники Киева устраивают опасные поездки

Сегодня, 12:12

Зацеперство на транспорте часто приводит к летальным исходам

В Киеве снова участились случаи зацеперства на транспорте. Обходиться пока без травмирования и жертв, но жители города выкладывают в соцетях фото, как дети катаются на подножках городской электрички и даже на лестницах троллейбусов.

Один из водителей поделился фотографией на, которой видно, как двое школьников с рюкзаками едут, держась за лестницу на задней части троллейбуса. Все это происходит на оживленной дороге. Как выяснила "Сегодня" по бортовому номеру, это троллейбус №29 (станция "Зенит" – станция метро "Дарница".

В "Киевпасстрансе" в который раз напомнили, что подобные поездки опасны для жизни.

"Мы разобрались в ситуации с троллейбусом №29. Водитель сообщила, что она не видела детей на лестнице в задней части троллейбуса. Но она и может их не увидеть физически, поскольку обзор ей закрыт и нет камер видеонаблюдения. Зацеперов могут увидеть пассажиры и мы просим их сообщать о таких случаях водителю или звонить в полицию. Это опасно для жизни, дети могут получить удар током, получить серьезные травмы и просто погибнуть. Такими поступками дети подвергают опасности и других пассажиров в транспорте, который может резко остановиться. Летом этого года молодой человек, по непонятным причинам залез на крышу автобуса, а водитель его не заметил и тронулся с места – парень упал и получил травмы. Пока полиция вела расследования водитель сидел без работы, так же простаивал пассажирский автобус с крыши которого упал парень", – подчеркнули в "Киевпастрансе".

В соцсетях киевляне не сдерживают эмоций, комментируя действия подростков. Многие жалеют водителя, если школьники внезапно свалятся.

Напомним, в Киеве на электричке заметили юного зацепера. Бритоголовый подросток ехал на кабине электрички, прибывшей на станцию "Борщаговка".

Кроме того, в мае в киевском метро людей шокировал очередной зацепер. Молодой парень ради селфи ездил между вагонами, не держась.
метро, дети, водитель, школьники, опасно, подросток, травмы, парень, пассажирский, киевляне, электрички, станция, поездки, упал, на крышу
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: pixabay.com

От удара молнии в Турции пострадали 12 школьников

6 Мая, 00:41

Дети находилсь на пикнике

Запад

ДТП в Тернопольской области: двое детей получили серьезные травмы

31 Июля, 06:34

На дороге не разминулись - Fiat Punto столкнулся с ВАЗ-2104
Загрузка...

Запад

На месте происшествия. Фото: мэрия Львова

Во Львове женщина попала под трамвай и потеряла ногу

21 Июня, 18:19

Пострадавшую доставили в больницу, провели ампутацию конечности, состояние женщины тяжелое  

Другие регионы

Фото: pixabay.com

Дерево упало на школьников в Черкассах: четверо детей - в больнице

17 Мая, 14:12

Дети второго класса с учителями шли с экскурсии
Загрузка...