Налет на ломбард в Киеве: преступники говорили на иностранном языке

Столичные правоохранители продолжают поиски троих преступников, которые вчера около 8 вечера совершили разбойное нападение на ювелирный магазин-ломбард на улице Щербаковского.

В полиции рассказали, что налетчики тщательно готовились к преступлению. Напомним, как сообщала "Сегодня", по предварительной информации представителей магазина, сумма ущерба составляет около пяти миллионов гривен. Во время налета погиб охранник, а автомобиль, который использовали злоумышленники, правоохранители нашли сожженным на территории гаражного кооператива в Соломенском районе.

"Нападавшие вели себя вызывающе. Проанализировав всю собранную информацию, можем говорить о том, что они четко спланировали разбойное нападение на магазин: выбрали удобное время, когда в городе не будет пробок, просчитали пути отхода и место отстоя машины. Даже тот факт, что злоумышленники сожгли автомобиль, который использовали при нападении, говорит о том, что они пытались уничтожить вещественные доказательства: в салоне обнаружили оружие, которое они, вероятно, использовали во время разбоя", – заявил исполняющий обязанности начальника ГУ НП в Киеве Виктор Нечитайло.

Он отметил, что нападавшие – не украинцы: между собой они общались на иностранном языке, а к охраннику и продавцу один из них обращался на русском. Также правоохранители предполагают, что разбойники предварительно делали разведку места совершения преступления и места уничтожения автомобиля, ведь когда двигались по территории гаражного кооператива, прикрывали лицо, чтобы их не зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"По словам свидетелей, на совершение преступления у них ушло несколько минут. При этом они хорошо ориентировались в магазине: об этом свидетельствует то, что забрали в основном ювелирные украшения с драгоценными камнями. Окончательная сумма нанесенного ущерба будет установлена после проведения инвентаризации", – отметил Виктор Нечитайло.

На розыск нападавших ориентирован весь личный состав полиции Киева. Всех, кому что-либо известно об этом случае, просят звонить по 102. Уголовные производства расследуются по двум статьям Уголовного кодекса: п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч. 4 ст. 187 (Разбой). Злоумышленникам грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что нападение произошло в воскресенье 12 августа около 20 часов. Охранник магазина, получивший несколько огнестрельных ранений, скончался. Позже в полиции сообщили, что нашли сожженным автомобиль Peugeot, использованных похитителями.

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