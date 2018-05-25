Нападение на английских болельщиков в Киеве: в полиции приняли меры

Пострадавшие англичане отказались писать заявление в полицию, и сейчас рассматривается вопрос об открытии уголовного производства

После нападения в Киеве на болельщиков английского "Ливерпуля" полиция приняла меры против хулиганов – в отношении двух задержанных составили административные протоколы, сообщили в киевской полиции.

Сообщается, что конфликт случился вчера вечером в одном из кафе на улице Большой Васильковской. В итоге нападавшие были задержаны.

В результате драки двое иностранцев получили травмы, однако отказались написать заявление в полицию. И теперь решается вопрос об открытии уголовного производства.

"Правоохранители задержали двух человек, которые участвовали в драке, и в управление полиции доставили двух пострадавших иностранцев. Во время общения задержанные отказались давать какие-либо объяснения по поводу случившегося, ссылаясь на нормы статьи 63 Конституции Украины, а пострадавшие отказались от написания заявлений", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Пока не задержанных составили административные протоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях. После проведения первоочередной проверки будет определена правовая квалификация инцидента.

Отметим, что болельщики футбольного клуба "Ливерпуль" прибыли в Киев на матч финальный Лиги чемпионов, который состоится 26 мая. Как сообщалось, сотни английских фанатов остались без рейса в Киев. Полеты были отменены из-за спора туристической компании и авиационных чиновников.

Также мы писали о горячей встрече "Ливерпуля" в Киеве. Десятки фанатов собрались у отеля, чтобы поприветствовать футболистов любимой команды и попытаться взять автограф.