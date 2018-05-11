Нападение на магазин в Киеве: сыну нардепа вынесли приговор

Сегодня, 14:03

Вердикт (пять лет с испытательным сроком в два года) был вынесен с учетом искреннего раскаяния обвиняемых и их юного возраста

Школьников приговорили к условному наказанию. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Школьников приговорили к условному наказанию. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Оболонский райсуд Киева приговорил несовершеннолетних грабителей магазина "Праздничный" – школьников Владислава Чобана и Богдана Попова (сына народного депутата Игоря Попова) – к условному сроку наказания.

Соответствующее решение вынесла 10 мая коллегия судей во главе с председательствующим Владиславом Девятко, пишет "Страна" со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Инну Свинаренко.

По ее словам, данный вердикт был вынесен с учетом искреннего раскаяния обвиняемых и их юного возраста. Кроме того, именно на таком наказании злоумышленников настаивали представители гособвинения по делу.

В суде уточнили – потерпевшие в истории с ограблением продуктового магазина на Оболони также не заявили возражений и претензий установленному наказанию.

"С учетом всех этих фактов суд пришел к выводу о целесообразности определения наказания в виде лишения свободы на пять лет с испытательным сроком в два года", – резюмировала Инна Свинаренко.

Напомним, что Богдан Попов и его товарищ Владислав Чобан признали вину в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.187 УК Украины ("Разбой"). По этой статье школьникам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Таким образом, Оболонский суд, с учетом выявленных фактов в ходе рассмотрения дела, по согласованию с прокурорами и потерпевшей стороной определил юношам наказание меньше, чем предусмотрено санкцией вменяемой им статьи.

Налет на магазин "Праздничный" на Минском массиве Владислав Чобан и Богдан Попов осуществили 26 ноября 2017 года. Добычей школьников, решившихся на вооруженное нападение, стала сумма меньше 100 долларов. Одного из них скрутили покупатели магазина, а второго – задержали неподалеку от места совершения преступления.

В соцсети Попов признался, что его сын совершил правонарушение и заявил, что не намерен никуда обращаться, а виновные должны понести наказание.

Ранее мы писали, что после объявления подозрения оба подростка начали давать показания о нападении на магазин.
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