Нападение с саблей в Киеве: в полиции рассказали подробности

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Дебоширу грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Киев Оперативный
Фото: Киев Оперативный

Полицейские задержали мужчину, который в Подольском районе столицы саблей ранил парня. По факту нападения открыли уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"По данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, – рассказали правоохранители.

Как рассказали полицейские, между мужчинами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник ранил оппонента. Нападавшим оказался 49-летний киевлянин. Пострадавшего в результате инцидента госпитализировали в больницу.

Напомним, сегодня ночью на столичном Подоле пьяный мужчина с саблей нападал на людей и ранил парня 1989 года рождения. Мужчина нанес парню удары в лоб и в предплечье. 

Кроме того, в Киеве 23-летний мужчина после конфликта избил и ограбил двоих собутыльниковКопы уже задержали грабителя: им оказался 23-летний житель Винницкой области. Мужчина был ранее судимый за мошеннические действия.

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