Направлено в суд дело водителя Hummer, сбившего насмерть девочку

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Резонансное дело направили в Печерский райсуд Киева

Направлено в суд дело водителя Hummer, сбившего насмерть девочку

Направлен в Печерский райсуд обвинительный акт против водителя Hummer Кирилла Островского, который 24 июля сбил насмерть 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

ДТП произошло на бульваре Леси Украинки. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 135 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть малолетнего потерпевшего, и в заведомом оставлении без помощи потерпевшей, которая находилась в опасном для жизни состоянии").

Напомним, Островский проигнорировал красный сигнал светофора и сбил на регулируемом пешеходном переходе 10-летнюю девочку. От полученных травм ребенок умер на руках медиков скорой помощи. После ДТП водитель пытался сбежать, отказался предоставить на проверку необходимые образцы биоматериалов, пытался открутить номера автомобиля.

11 сентября подозреваемому и его адвокатам сообщили о завершении расследования. За два дня защита ознакомилась с материалами дела.
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