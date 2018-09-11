Наступил на гвоздь и оказался в реанимации: под Киевом мальчик заболел столбняком

В Киевской области зафиксировали первый с 2010 года случай заболевания столбняком — опасной инфекцией, которая часто приводит к смерти. Сейчас в больнице в тяжелом состоянии находится 11-летний мальчик.

Как рассказали в Департаменте охраны здоровья Киевской области, ребенок — житель Бориспольского района.

"28 августа мальчик наступил на ржавый гвоздь. После обращения к медикам и получения медицинской помощи он вернулся домой. Но 3 сентября у ребенка начались судороги, и его срочно госпитализировали. Его диагноз — "столбняк классический в тяжелой форме", — сообщили в ведомстве.

Там говорят, что состояние мальчика до сих пор стабильно тяжелое, прогнозов не дают. Основной причиной сложного течения болезни называют отсутствие у ребенка прививок — вакцинировать его отказались родители.

По Украине ежегодно регистрируют всего несколько случаев заболевания столбняком. А в Киевской области, по словам главного внештатного специалиста по эпидемиологии Департамента охраны здоровья КОГА Сергея Мартынчука, этот случай — первый официально зарегистрированный с 2010 года.

Столбняк — опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц, часто заканчивается летально или инвалидностью.

"Возбудитель столбняка находится во внешней среде и может попасть в организм при любом повреждении кожи", — говорит Мартынчук.

Основная защита от болезни — вакцинация. Прививка от столбняка – в перечне обязательных.

Напомним, в 2018 году в Киеве зафиксировали уже два случая заболевания столбняком.

"Выявлено два случая столбняка (в январе и мае 2018 года). Оба больных – мужчины, 47 и 32 лет. Заражение в первом случае произошло после нанесения колотой раны при работе с грязным железом, во втором – при получении ссадины в результате падения с велосипеда", – сообщил и.о. директора Киевского лабораторного центра Министерства здравоохранения Сергей Чумак.

В 2017 году мы сообщали, что в Сумах от столбняка умерла пятилетняя девочка.

Главный педиатр управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Оксана Сташко подтвердила журналистам, что ребенка из Лебединской районной больницы перевезли в Сумы в реанимацию, но спасти его жизнь не удалось.