Не "поделили" девушек: 21-летний броварчанин попал в больницу с переломом костей черепа

Парень пытался забрать из компании двух девушек и поехать с ними развлекаться

В Броварах парни жестоко "делили" девушек: в результате 21-летний местный житель в тяжелом состоянии с переломом костей черепа попал в больницу.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, парень пытался забрать из компании парней двух знакомых девушек и поехать с ними развлекаться, за что получил кулаком по голове от соперника.

От удара парень упал на асфальт и потерял сознание. О преступлении полицейским сообщили врачи.

Оперативники Броварского отдела полиции выяснили обстоятельства происшествия, установили и задержали 19-летнего подозреваемого в порядке ст. 208 УПК. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в киевском Гидропарке между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, второй получил слепое огнестрельное ранение головы и руки.

Также мы писали о случае, когда в Киеве на улице Верхний Вал мужчина случайно убил знакомого.