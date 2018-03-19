"Недетские чувства": школьник ушел из дома ради любимой девочки

Сегодня, 18:12

Парня разыскали в Киевской области

 

Подросток нашелся. Фото: ГУ НП в Киевской области
Подросток нашелся. Фото: ГУ НП в Киевской области

О необычном случае сообщили в полиции Киевской области. Правоохранителям Броварского отдела полиции удалось разыскать 14-летнего подростка, жителя Кировоградской области, который недавно исчез.

"Выяснилось, что еще осенью юноша познакомился с девушкой, жительницей одного из сел Броварского района. После длительного общения в интернете решил лично признаться ей в любви. Он собрал вещи и автостопом поехал к ней в другую область", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Правоохранители провели с несовершеннолетним профилактическую беседу, объяснили к каким негативным последствиям могут привести такие поступки и вернули домой родным.

Напомним, полицейским также удалось разыскать 14-летнюю девушку, которая пропала в столице. Она также нашлась в Киевской области.

Ранее мы сообщали, что в Киеве полиция устанавливает обстоятельства смерти 13-летней девочки. По предварительной информации, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством из-за неразделенной любви, прыгнув с недостроенной высотки.
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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