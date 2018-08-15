Неизвестные заблокировали работу и.о. ректора НМУ им. Богомольца – Минздрав
Минздрав расценивает данную ситуацию как "саботаж работы одного из крупнейших медицинских вуза страны"
Группа неизвестных лиц заблокировала работу назначенного Министерством здравоохранения Украины и.о. ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Юрия Кучина, сообщила пресс-служба Минздрава.
Вход в здание университета заблокирован неизвестными молодыми людьми под руководством одного из аспирантов НМУ, неизвестные находятся также внутри здания.
"В то же время охранники университета по указанию неизвестных лиц в отделе канцелярии учреждения применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава, которая прибыла в университет для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора НМУ", – отмечено в сообщении ведомства.
Минздрав расценивает данную ситуацию как "саботаж работы одного из крупнейших медицинских вуза страны" и акцентирует внимание на том, что блокирование работы официально назначенного и.о. ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании и негативно отразиться на начале предстоящего учебного года.
Как сообщалось, в феврале 2018 года Минздрава принял решение временно отстранить Амосову (дочь известного украинского кардиохирурга, академика Николая Амосова), назначенную на должность ректора НМУ в 2014 году, от выполнения обязанностей. Решение было принято в связи со срывом назначенного на 20 февраля в НМУ экзамена "Крок 1. Стоматология" из-за конфликта между университетом и Центром тестирования при Минздраве. И.о. ректора был назначен профессор НМУ, генерал СБУ в отставке Михаил Захараш.
Также 19 февраля руководство НМУ имени А.А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину – на время расследования ситуации с пропавшей студенткой Мукаддас Насырлаевой.
После этого студенты и сотрудники университета Богомольца объявили о бессрочной забастовке.
30 марта 2018 года комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов признала работу ректора НМУ. им. А.Богомольца Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее.
При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства Амосова в 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом сама Амосова позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.
2 апреля ведомство издало соответствующий приказ об увольнении Амосовой с 16 апреля. Еще через неделю был объявлен конкурс на замещение должности ректора. Выборы должны состояться 19 сентября.
Ранее мы писали, что НМУ им. Богомольца отчислил пропавшую студентку Мукаддас Насырлаеву "задним числом".