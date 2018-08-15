Неизвестные заблокировали работу и.о. ректора НМУ им. Богомольца – Минздрав

Группа неизвестных лиц заблокировала работу назначенного Министерством здравоохранения Украины и.о. ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Юрия Кучина, сообщила пресс-служба Минздрава.

Вход в здание университета заблокирован неизвестными молодыми людьми под руководством одного из аспирантов НМУ, неизвестные находятся также внутри здания.

"В то же время охранники университета по указанию неизвестных лиц в отделе канцелярии учреждения применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава, которая прибыла в университет для ознакомления администрации университета с приказом о назначении и.о. ректора НМУ", – отмечено в сообщении ведомства.

Минздрав расценивает данную ситуацию как "саботаж работы одного из крупнейших медицинских вуза страны" и акцентирует внимание на том, что блокирование работы официально назначенного и.о. ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании и негативно отразиться на начале предстоящего учебного года.

Как сообщалось, в феврале 2018 года Минздрава принял решение временно отстранить Амосову (дочь известного украинского кардиохирурга, академика Николая Амосова), назначенную на должность ректора НМУ в 2014 году, от выполнения обязанностей. Решение было принято в связи со срывом назначенного на 20 февраля в НМУ экзамена "Крок 1. Стоматология" из-за конфликта между университетом и Центром тестирования при Минздраве. И.о. ректора был назначен профессор НМУ, генерал СБУ в отставке Михаил Захараш.

Также 19 февраля руководство НМУ имени А.А. Богомольца отстранило от исполнения обязанностей заместителя декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину – на время расследования ситуации с пропавшей студенткой Мукаддас Насырлаевой.

После этого студенты и сотрудники университета Богомольца объявили о бессрочной забастовке.

30 марта 2018 года комиссия Минздрава в ходе рассмотрения отчетов ректоров медвузов признала работу ректора НМУ. им. А.Богомольца Екатерины Амосовой неудовлетворительной и рекомендовала уволить ее.

При этом комиссия провела публичное обсуждение основных показателей деятельности Амосовой на должности ректора без ее участия. По информации министерства Амосова в 30 марта второй раз не явилась для отчета о своих результатах. При этом сама Амосова позже заявила, что вследствие отстранения от работы она была лишена возможности исполнять обязанности ректора, в том числе представлять отчет.

2 апреля ведомство издало соответствующий приказ об увольнении Амосовой с 16 апреля. Еще через неделю был объявлен конкурс на замещение должности ректора. Выборы должны состояться 19 сентября.

Ранее мы писали, что НМУ им. Богомольца отчислил пропавшую студентку Мукаддас Насырлаеву "задним числом".